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Maior cidade do Sul Fluminense, Volta Redonda completa 72 anos entre avanços e desafios

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FOLHA DO ACO
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            Volta Redonda completa 72 anos de emancipação político-administrativa nesta sexta-feira (dia 17) mantendo o posto de maior cidade e principal polo econômico do Sul Fluminense. Impulsionado pela instalação da Companhia Siderúrgica Nacional (CSN), o município consolidou-se ao longo das décadas como referência regional em comércio, saúde, educação e prestação de serviços, embora enfrente desafios que vão da geração de empregos às discussões sobre os impactos da poluição ambiental.

            Com cerca de 260 mil habitantes, a cidade continua exercendo forte influência sobre municípios vizinhos, concentrando atendimento médico, instituições de ensino superior, atividade comercial e oportunidades de serviços para moradores de toda a região. Os indicadores sociais também ajudam a explicar esse protagonismo. Volta Redonda possui Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) de 0,771, figurando entre os municípios mais desenvolvidos do estado do Rio de Janeiro.

            A cidade também se destaca pela infraestrutura urbana, com ampla cobertura de saneamento básico, além de uma rede de transporte coletivo que opera cerca de 70 linhas de ônibus, ligando bairros e municípios vizinhos, como Barra Mansa. Na área educacional, o município consolidou-se como referência regional com a presença de instituições como o Centro Universitário de Volta Redonda (UniFOA), a Universidade Federal Fluminense (UFF) e diversas faculdades privadas, atraindo estudantes de diferentes cidades do Sul Fluminense.

            Apesar dos avanços, o aniversário de 72 anos também ocorre em meio a desafios importantes. Dados do Novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Novo Caged), divulgados no início de julho pelo Ministério do Trabalho e Emprego, apontam que Volta Redonda perdeu 1.291 postos de trabalho com carteira assinada entre janeiro e maio deste ano, registrando o pior desempenho entre os principais municípios da região. O resultado contrasta com o saldo positivo de cidades vizinhas, como Porto Real, que criou 917 vagas no período, e Resende, com 235 novos empregos formais.

            Outra questão que continua no centro do debate público é a poluição ambiental. Historicamente ligada à atividade industrial, a cidade convive há décadas com discussões sobre a qualidade do ar e os impactos à saúde da população, tema que frequentemente mobiliza moradores, especialistas e órgãos ambientais.

Programação especial de aniversário

            Criada a partir do projeto de implantação da CSN, inaugurada durante o governo de Getúlio Vargas e considerada um dos principais marcos da industrialização brasileira, Volta Redonda foi emancipada em 17 de julho de 1954. De cidade operária, o município tornou-se um dos mais importantes centros urbanos do interior fluminense, ampliando sua economia para setores como comércio, prestação de serviços, saúde, educação e construção civil.

            Para celebrar os 72 anos do município, a Prefeitura de Volta Redonda, em parceria com o Sesc e o Sicomércio, preparou uma programação musical gratuita na Praça Brasil, na Vila Santa Cecília, que segue até o próximo domingo (dia 19). A programação teve início na terça-feira (15), com apresentações de artistas da música gospel, tendo como atração principal o grupo Get Worship.

            Na quarta-feira (16), a cantora Gaby Amarantos subiu ao palco com a turnê “Rock Doido Tour”, reunindo elementos da cultura amazônica, ritmos periféricos e influências da música pop.

            O dia do aniversário da cidade, nesta sexta-feira (17), contará com apresentação de Pretinho da Serrinha, um dos principais nomes do samba e da Música Popular Brasileira (MPB). No sábado (18), o público poderá conferir o show de Fernanda Abreu, dona de sucessos como “Rio 40 Graus”, “Kátia Flávia” e “Garota Sangue Bom”.     Encerrando a programação, no domingo (19), o Padre Fábio de Melo promete reunir milhares de pessoas em uma apresentação marcada por canções religiosas e mensagens de fé e reflexão.

            Sete décadas após sua emancipação, Volta Redonda segue exercendo papel central no desenvolvimento do Sul Fluminense. Entre avanços sociais, desafios econômicos e discussões ambientais, a cidade celebra mais um aniversário buscando manter o protagonismo que a transformou em uma das principais referências do interior do estado do Rio.

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