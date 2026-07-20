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PRF apreende cerca de 200 quilos de maconha após perseguição na Dutra, em Piraí

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FOLHA DO ACO
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A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu cerca de 200 quilos de maconha e prendeu um homem de 24 anos na manhã desta segunda-feira (dia 20), após uma perseguição na Rodovia Presidente Dutra, em Piraí. A abordagem começou por volta das 8h55, na altura do km 230, no sentido Rio de Janeiro.

Segundo a PRF, uma equipe do Grupo de Patrulhamento Tático (GPT) realizava policiamento ostensivo quando deu ordem de parada a um Chevrolet Onix, com placas de Uberlândia (MG). O motorista desobedeceu à determinação e fugiu em alta velocidade pela rodovia.

A perseguição terminou no km 223 da Dutra, quando o veículo colidiu contra um Volkswagen Virtus. Após o acidente, o condutor abandonou o carro e tentou escapar correndo por cerca de 100 metros, mas foi alcançado e detido pelos policiais.

Durante a vistoria no automóvel, os agentes encontraram diversos tabletes de maconha, totalizando aproximadamente 200 quilos da droga. Ninguém ficou ferido durante a ocorrência.

Ainda de acordo com a PRF, o suspeito informou que havia saído de Tupaciguara, em Minas Gerais, transportando o entorpecente e que faria a entrega na primeira cidade após o Rio de Janeiro. Pelo transporte da carga, ele disse que receberia R$ 10 mil.

O homem foi preso em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas, desobediência e por dirigir de forma a colocar outras pessoas em risco. A ocorrência foi encaminhada para a 94ª DP (Piraí), onde o caso foi registrado.

Foto: Divulgação/PRF

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