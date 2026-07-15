Falta de energia afeta abastecimento de água em dois bairros de Volta Redonda

Moradores dos bairros Ponte Alta e Jardim Ponte Alta, em Volta Redonda, podem enfrentar problemas no abastecimento de água nesta quarta-feira (dia 15). O motivo é a falta de energia elétrica na elevatória do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Volta Redonda (Saae-VR), localizada na Rua Dom Pedro II, no bairro Ponte Alta.

Segundo o Saae-VR, a interrupção no fornecimento de energia começou na tarde de terça-feira (dia 14) e permanecia até a manhã desta quarta, comprometendo o funcionamento da unidade responsável pelo bombeamento de água para a região.

A autarquia informou que acionou a concessionária de energia elétrica logo após o problema ser identificado. Assim que o fornecimento de energia for restabelecido, o abastecimento de água será normalizado de forma gradativa, à medida que o sistema voltar a ser pressurizado.

Enquanto a situação não é resolvida, o Saae-VR disponibiliza caminhões-pipa para atender os moradores que necessitarem do serviço. As solicitações podem ser feitas por meio da Central de Atendimento, pelos telefones 115 ou (24) 3344-2900.