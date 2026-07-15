17.8 C
V Redonda
quarta-feira, julho 15, 2026
Facebook Instagram X Youtube
Início Volta Redonda Falta de energia afeta abastecimento de água em dois bairros de Volta...

Falta de energia afeta abastecimento de água em dois bairros de Volta Redonda

Por
FOLHA DO ACO
-
Torneira sem água devido ao desperdício (Marcello Casal Jr./Agência Brasil)

Moradores dos bairros Ponte Alta e Jardim Ponte Alta, em Volta Redonda, podem enfrentar problemas no abastecimento de água nesta quarta-feira (dia 15). O motivo é a falta de energia elétrica na elevatória do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Volta Redonda (Saae-VR), localizada na Rua Dom Pedro II, no bairro Ponte Alta.

Segundo o Saae-VR, a interrupção no fornecimento de energia começou na tarde de terça-feira (dia 14) e permanecia até a manhã desta quarta, comprometendo o funcionamento da unidade responsável pelo bombeamento de água para a região.

A autarquia informou que acionou a concessionária de energia elétrica logo após o problema ser identificado. Assim que o fornecimento de energia for restabelecido, o abastecimento de água será normalizado de forma gradativa, à medida que o sistema voltar a ser pressurizado.

Enquanto a situação não é resolvida, o Saae-VR disponibiliza caminhões-pipa para atender os moradores que necessitarem do serviço. As solicitações podem ser feitas por meio da Central de Atendimento, pelos telefones 115 ou (24) 3344-2900.

ARTIGOS RELACIONADOSMais do autor

DEIXE UMA RESPOSTA

Por favor digite seu comentário!
Por favor, digite seu nome aqui

Este site utiliza o Akismet para reduzir spam. Saiba como seus dados em comentários são processados.

© 2019 Folha do Aço. Todos os Direitos Reservados.