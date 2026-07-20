Guarda Municipal flagra moto adulterada sendo conduzida pela contramão na Avenida Beira-Rio, em Volta Redonda

Guardas municipais de Volta Redonda aprenderam, nesse domingo (dia 19), uma moto com diversas irregularidades durante ocorrência na Avenida Almirante Adalberto de Barros Nunes, a Beira-Rio, na altura do bairro Retiro. O condutor também foi autuado por direção imprudente.

De acordo com a Guarda Municipal (GMVR), ao sair da sede no bairro Vila Mury, os agentes flagraram uma motocicleta com escape barulhento e o condutor conduzindo pela contramão na via. A guarnição seguiu o motociclista, o alcançando no cruzamento entre a Beira-Rio e a Rua 9 de Julho, altura do bairro Retiro.

Ao realizar a abordagem, os agentes verificaram que a motocicleta estava com a placa adulterada (cortada ao meio), aparecendo apenas as letras de identificação, e apresentava mau estado de conservação, sem freios dianteiro e traseiro, sem retrovisores e com descarga não original, gerando barulho excessivo.

O veículo também estava em atraso de licenciamento (último emitido com ano de 2011) e com alerta de penhora emitido pela Justiça, enquanto o condutor não possuía CNH (Carteira Nacional de Habilitação). Os agentes fizeram as autuações necessárias e recolheram a motocicleta ao depósito público.

Foto: Divulgação/GMVR.