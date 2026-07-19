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Motociclista morre em colisão com caminhão na Dutra, em Piraí

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FOLHA DO ACO
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Um motociclista morreu na manhã deste domingo (dia 19) após uma colisão com um caminhão na Rodovia Presidente Dutra, próximo à Piraí. O acidente ocorreu nas proximidades da saída 258, no sentido Rio de Janeiro.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a vítima, um homem adulto, foi encontrada já sem vida no local. A pista ficou parcialmente interditada, com o trânsito fluindo em meia pista durante o atendimento da ocorrência.

Equipes da CCR RioSP prestaram apoio no local. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a perícia da Polícia Civil foram acionadas para os procedimentos de investigação. Após a realização da perícia, o corpo foi removido para o Instituto Médico Legal (IML).

Ainda segundo os bombeiros, a ocorrência provocou um segundo acidente no sentido São Paulo da rodovia. Dois ocupantes de uma motocicleta sofreram uma queda nas proximidades do primeiro acidente e foram socorridos pela equipe da CCR RioSP com ferimentos considerados leves. As circunstâncias dos dois acidentes serão apuradas.

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