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Engavetamento na Dutra deixa seis feridos em Pinheiral

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FOLHA DO ACO
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Seis pessoas ficaram feridas em um engavetamento registrado no início da tarde deste domingo (dia 19) na Rodovia Presidente Dutra, em Pinheiral.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o acidente envolveu automóveis e foi identificado por uma guarnição que retornava ao quartel. Os militares avistaram o engavetamento e iniciaram imediatamente o atendimento às vítimas.

Ao todo, quatro homens e duas mulheres sofreram ferimentos leves. As vítimas foram encaminhadas ao Hospital de Pinheiral por uma viatura do Corpo de Bombeiros, com o apoio de uma ambulância da CCR RioSP.

As circunstâncias do acidente não foram informadas.

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