Engavetamento na Dutra deixa seis feridos em Pinheiral

Seis pessoas ficaram feridas em um engavetamento registrado no início da tarde deste domingo (dia 19) na Rodovia Presidente Dutra, em Pinheiral.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o acidente envolveu automóveis e foi identificado por uma guarnição que retornava ao quartel. Os militares avistaram o engavetamento e iniciaram imediatamente o atendimento às vítimas.

Ao todo, quatro homens e duas mulheres sofreram ferimentos leves. As vítimas foram encaminhadas ao Hospital de Pinheiral por uma viatura do Corpo de Bombeiros, com o apoio de uma ambulância da CCR RioSP.

As circunstâncias do acidente não foram informadas.