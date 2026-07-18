Prejuízo de R$ 5,5 mil para o tráfico: adolescente é apreendido com drogas em Barra do Piraí

Um adolescente de 17 anos foi apreendido na tarde de sexta-feira (dia 17) durante uma ação de inteligência da Polícia Militar no Morro do Gama, em Barra do Piraí. A operação resultou na apreensão de drogas, dinheiro e um celular.

Segundo a PM, equipes do Serviço Reservado e do Grupamento de Ações Táticas (GAT) realizavam levantamentos na região quando abordaram suspeitos. Durante a ação, dois deles conseguiram fugir, sendo um identificado apenas pelo apelido. O adolescente foi apreendido no local.

Com ele, os policiais encontraram 117 porções de maconha, 110 pedras de crack, 41 pinos de cocaína, R$ 131 em dinheiro e um aparelho celular. Após perícia, o material totalizou aproximadamente 292 gramas de maconha, 55 gramas de crack e 41 gramas de cocaína.

A ocorrência foi registrada na 88ª Delegacia de Polícia. O adolescente foi autuado por ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas e, conforme determinação da autoridade policial, foi entregue à responsável legal. A Polícia Civil também instaurou inquérito para apurar a participação do segundo suspeito, que fugiu durante a abordagem.

De acordo com a Polícia Militar, o prejuízo estimado ao tráfico de drogas foi de aproximadamente R$ 5,5 mil.

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