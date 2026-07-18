Suspeitos são presos por tráfico de drogas em Barra do Piraí; grande quantidade de entorpecentes é apreendida

Dois suspeitos foram presos por tráfico de drogas na sexta-feira (dia 17), no bairro Novo México, em Barra do Piraí. A ação foi realizada por policiais militares do Grupamento de Ações Táticas (GAT) do 10º BPM, após uma denúncia de que uma mulher estaria recebendo dinheiro para armazenar drogas em sua residência.

De acordo com a Polícia Militar, os agentes foram até um imóvel na Rua Gentil Diniz, onde fizeram contato com a moradora, de 31 anos, que autorizou a entrada da equipe. No momento da abordagem, um homem de 23 anos tentou fugir pela janela de um dos quartos, mas foi detido pelos policiais.

Durante as buscas, os militares encontraram uma mochila e uma caixa de papelão contendo grande quantidade de entorpecentes. Foram apreendidos 71 pinos de cocaína, 166 porções de maconha, 248 unidades de skank e 48 frascos de lança-perfume.

Após perícia realizada na 88ª Delegacia de Polícia, o material foi identificado como 165 gramas de cocaína, 290 gramas de maconha e 2.590 mililitros de diclorometano, substância utilizada na fabricação do lança-perfume.

Os dois suspeitos foram autuados por tráfico de drogas e permaneceram presos à disposição da Justiça.

Segundo a Polícia Militar, três filhos da mulher presa foram entregues à avó materna após a ocorrência.

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