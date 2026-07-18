Suspeito de furto em supermercado é preso no bairro Retiro

O primeiro dia oficial de atuação da Operação Segurança Presente no bairro Retiro, em Volta Redonda, terminou com a prisão de um homem acusado de furtar uma peça de picanha de um supermercado da região.

A equipe do programa foi acionada após o segurança do estabelecimento informar que o suspeito havia deixado o local levando o produto sem efetuar o pagamento. O homem foi contido pelo próprio segurança nas proximidades do supermercado até a chegada dos policiais do Segurança Presente.

A guarnição realizou a abordagem e conduziu o suspeito, juntamente com o representante do estabelecimento e o material recuperado, para a 93ª Delegacia de Polícia. Após analisar o caso, a autoridade policial autuou o acusado por furto, com base no artigo 155 do Código Penal, que permaneceu preso à disposição da Justiça. A peça de picanha foi devolvida ao supermercado.

O coordenador da Operação Segurança Presente em Volta Redonda, major José Eduardo Martins Silvério, destacou que a rápida resposta demonstra a importância da presença permanente das equipes nas ruas.

“A atuação imediata da equipe reforça o objetivo do Segurança Presente, que é ampliar a sensação de segurança, agir com rapidez diante das ocorrências e fortalecer a parceria com comerciantes e moradores. Esse foi o primeiro dia de funcionamento da base do Retiro e já tivemos uma resposta efetiva.”

A nova base do Segurança Presente no Retiro começou a operar oficialmente nessa sexta-feira (17), ampliando a área de atuação do programa em Volta Redonda. A iniciativa já funciona com sucesso na Vila Santa Cecília, onde contribuiu para reduzir significativamente a incidência de crimes, especialmente na região comercial, e agora passa a reforçar o policiamento de proximidade em outro importante polo da cidade.

Foto de divulgação – Secom/PMVR