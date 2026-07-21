Homem conhecido como “Smith” é morto a tiros na Vila Independência, em Barra Mansa

Douglas Smith Silva Alves, conhecido como “Smith”, de 36 anos, foi assassinado a tiros no início da tarde desta terça-feira (dia 21), em Barra Mansa. O crime aconteceu na Rua 3, no bairro Vila Independência, dentro de um Fiat Argo branco.

Segundo as primeiras informações, a vítima havia deixado o sistema prisional no dia 12 de junho e era apontada pela polícia como tendo ligação com o tráfico de drogas. Um outro homem também foi baleado na perna durante a ação criminosa e socorrido para a Santa Casa de Misericórdia de Barra Mansa. Até a publicação desta reportagem, o estado de saúde dele não havia sido informado.

O Setor de Homicídios da 90ª Delegacia de Polícia de Barra Mansa assumiu as investigações do caso. De acordo com informações apuradas junto às autoridades, Smith era apontado como integrante da facção criminosa Terceiro Comando Puro (TCP), sendo considerado uma das principais lideranças do tráfico de drogas na Vila Independência e com atuação também no bairro Jardim América.

A principal linha de investigação da Polícia Civil é a de que o homicídio esteja relacionado a uma disputa entre facções criminosas rivais.

Smith era companheiro de Patrícia Isadora da Silva, de 34 anos, desaparecida desde a madrugada do dia 28 de março deste ano, após ter sido sequestrada em Barra Mansa.

O sequestro ocorreu por volta das 4h30min, na pista auxiliar da Rodovia Presidente Dutra, nas proximidades da entrada dos bairros Vila Independência e Abelhas, região onde Patrícia residia. Na ocasião, ela estava em uma van que transportava familiares para visitas a detentos em unidades prisionais quando o veículo foi interceptado por criminosos armados com fuzis.

Segundo as investigações, a van reduziu a velocidade ao passar por um quebra-molas, momento em que ocupantes de um Fiat Uno abordaram o veículo, retiraram a mulher à força e fugiram em direção desconhecida.

A Polícia Civil trabalha com a hipótese de que o desaparecimento de Patrícia também esteja relacionado à disputa entre facções criminosas. Até o momento, no entanto, não há confirmação oficial de que os dois casos tenham ligação direta.

Os casos seguem sendo investigados pela Polícia Civil.