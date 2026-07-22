Mulher é presa por tráfico de drogas e outra é autuada por posse para uso em Angra dos Reis

Uma mulher de 23 anos foi presa por tráfico de drogas e outra, também de 23 anos, foi autuada por posse de entorpecentes para consumo pessoal na noite de terça-feira (dia 21), no bairro Bracuí, em Angra dos Reis. A ação foi realizada por equipes do 33º Batalhão da Polícia Militar durante patrulhamento baseado em informações sobre a venda de drogas na região.

Segundo a PM, os policiais montaram um ponto de observação e, após monitoramento, identificaram uma mulher que estaria comercializando entorpecentes. Durante a abordagem, ela entregou espontaneamente duas porções de maconha e R$ 20 em dinheiro, admitindo que o valor era proveniente da venda de drogas.

A segunda abordada apresentou um pino de cocaína e informou aos policiais que havia adquirido o entorpecente momentos antes, alegando ser usuária.

Ainda de acordo com a Polícia Militar, a suspeita presa indicou um esconderijo onde estavam armazenadas outras cinco porções de maconha. No total, foram apreendidos sete trouxinhas de maconha, um pino de cocaína e R$ 20 em espécie. Após perícia, o material totalizou 78 gramas de maconha e 4 gramas de cocaína.

As duas mulheres foram encaminhadas para a 166ª Delegacia de Polícia. A suspeita apontada como responsável pela comercialização das drogas foi autuada por tráfico de drogas (artigo 33 da Lei de Drogas) e permaneceu presa. Já a outra envolvida foi autuada por posse de drogas para consumo pessoal (artigo 28), prestou depoimento e foi liberada.

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