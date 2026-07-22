Resende: Caminhoneiro é preso pela PRF na Dutra por dívida de pensão alimentícia

Um caminhoneiro de 55 anos foi preso pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na tarde de terça-feira (dia 21), durante uma fiscalização na Rodovia Presidente Dutra, em Resende. Contra ele havia um mandado de prisão em aberto por falta de pagamento de pensão alimentícia.

Segundo a PRF, a abordagem aconteceu por volta das 16h30, na altura do km 310. O homem conduzia uma carreta com placas de Guarapuava (PR), quando os policiais realizaram consulta aos sistemas de segurança e constataram a existência do mandado judicial.

A ordem de prisão foi expedida em outubro de 2025 pela Vara de Família e Sucessões, Acidentes do Trabalho, Registros Públicos e Corregedoria do Foro Extrajudicial de Guarapuava, no Paraná, com validade até outubro de 2028. De acordo com a PRF, a dívida de pensão alimentícia é de R$ 6.704,42.

Após a confirmação do mandado, o motorista recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a 89ª Delegacia de Polícia de Resende, onde foram realizados os procedimentos para o cumprimento da decisão judicial.

Foto: Divulgação/PRF