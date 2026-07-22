Aves silvestres são apreendidas durante fiscalização na RJ-145, em Piraí

Policiais militares do 1º Batalhão de Polícia Rodoviária (1º BPRv) apreenderam seis aves silvestres nativas na noite de terça-feira (dia 21), durante uma fiscalização de trânsito na RJ-145, em Piraí. O homem que transportava os animais foi encaminhado à delegacia por não apresentar a documentação exigida pela legislação ambiental.

De acordo com o BPRv, a equipe do Posto 3.11 abordou um veículo e encontrou seis pássaros das espécies trinca-ferro e coleiro acondicionados em seis gaiolas no banco traseiro.

Questionado pelos policiais, o motorista informou que as aves eram de sua propriedade. No entanto, durante a fiscalização, foi constatado que ele não possuía cadastro junto ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), nem apresentou documentação que comprovasse a origem legal dos animais ou autorização para mantê-los em cativeiro e transportá-los.

Diante da irregularidade, as seis aves foram apreendidas e o proprietário levado para a 94ª Delegacia de Polícia, em Piraí, onde a ocorrência foi registrada. O caso será analisado pela autoridade policial, que adotará as medidas cabíveis com base na legislação ambiental.

Segundo o 1º BPRv, o combate aos crimes ambientais integra as ações rotineiras da unidade nas rodovias estaduais, com o objetivo de coibir a captura e o comércio ilegal de animais silvestres e contribuir para a preservação da fauna brasileira.

Foto: Divulgação