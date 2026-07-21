Funcionária de loja de conveniência desaparece após sair de casa em Resende; família faz apelo por informações

A Polícia Civil investiga o desaparecimento de Ana Luiza silveira Fernandes, de 29 anos, moradora do bairro Barra II, em Resende. A jovem, que trabalha como atendente de loja de conveniência, foi vista pela última vez na manhã de segunda-feira (dia 20), quando saiu de casa por volta das 7h e, desde então, não manteve contato com familiares ou amigos. O caso mobiliza parentes e moradores da cidade, que compartilham fotos e pedidos de ajuda nas redes sociais.

Em entrevista à Folha do Aço, o marido, Rosiclaudo Medeiros de Oliveira (Kaká), contou que Ana Luiza havia informado, na noite anterior, que sairia cedo para resolver um compromisso. Como trabalhava durante a madrugada, ele não estava em casa quando a esposa deixou a residência. O filho do casal, um adolescente de 14 anos, também não percebeu sua saída, pois ainda dormia.

Segundo o marido, Ana Luiza enfrentava um quadro de ansiedade. Ele relatou que, ao retornar para casa por volta do meio-dia, percebeu que ela não havia voltado e iniciou as buscas.

A família também esclareceu que uma suposta mensagem atribuída à jovem e compartilhada nas redes sociais não tem relação com o caso. De acordo com o marido, a Polícia Civil informou que o conteúdo é falso e já foi descartado durante as investigações.

Quem tiver qualquer informação sobre o paradeiro de Ana Luiza pode entrar em contato com a Polícia Civil pelo telefone 197, com a Polícia Militar pelo 190, ou diretamente com a família, por meio dos contatos divulgados nas redes sociais.