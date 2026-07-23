Foragido da Justiça é preso e autuado por posse de munições em Barra Mansa

Um homem de 28 anos, que estava foragido da Justiça, foi preso na manhã desta quinta-feira (dia 23) por policiais civis da 90ª Delegacia de Polícia (DP) de Barra Mansa, durante uma operação no bairro Getúlio Vargas.

De acordo com a Polícia Civil, os agentes cumpriram um mandado de prisão na residência do suspeito, localizada na Rua Goiânia. Durante a abordagem, os policiais encontraram, sobre uma mesa no quarto ocupado por ele, um recipiente contendo munições.

Nas buscas, foram apreendidas uma munição de fuzil calibre 7,62, duas munições calibre .40 e uma munição calibre 9 milímetros, todas intactas. Os policiais também recolheram uma máscara de palhaço e um simulacro de arma de fogo.

Ainda segundo a corporação, o quarto apresentava diversos desenhos de palhaço nas paredes, símbolo que, conforme a Polícia Civil, é utilizado no meio criminoso em referência à figura de “matador de polícia”. A informação foi registrada pelos agentes durante a ocorrência.

Além do cumprimento do mandado de prisão, o homem foi autuado em flagrante pelo crime de posse irregular de munições. Após os procedimentos na delegacia, ele foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça.

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