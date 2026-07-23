Polícia Militar apreende drogas após troca de tiros com suspeitos em Barra Mansa; adolescente é detido

Um adolescente de 16 anos foi apreendido na tarde desta quinta-feira (dia 23) durante uma ação da Polícia Militar no bairro Siderlândia, em Barra Mansa. Segundo a corporação, equipes reforçavam o patrulhamento na região em razão dos recentes confrontos entre grupos criminosos rivais quando receberam informações sobre a venda de drogas nas proximidades de um campo de futebol.

Ainda de acordo com a PM, ao chegarem ao local, os policiais foram recebidos a tiros. Houve revide e quatro suspeitos conseguiram fugir por uma área de mata. O menor foi detido no local.

Com ele e em uma mochila, os policiais apreenderam 53 porções de maconha, cinco pinos de cocaína, 34 pedras de crack, um celular, R$ 28 em dinheiro, um cartão bancário, uma carteira de identidade em nome de outra pessoa e material utilizado para embalar drogas.

Todo o material foi encaminhado para a 90ª Delegacia de Polícia, juntamente com o adolescente apreendido, onde o caso foi registrado. Segundo a Polícia Militar, a identidade encontrada pertence a um homem apontado como um dos suspeitos de atirar contra a equipe durante a ocorrência, mas ele não foi localizado.

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