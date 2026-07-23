Lobo-guará é resgatado no Horto Municipal de Itatiaia e devolvido à natureza

O Grupamento Especial de Meio Ambiente (GEMA), da Guarda Municipal de Itatiaia, em ação conjunta com o Corpo de Bombeiros, realizou na manhã desta quinta-feira (dia 23) o resgate de um lobo-guará encontrado na área do Horto Municipal, no bairro Vila Odete.

O animal foi localizado após equipes serem acionadas e, utilizando técnicas especializadas de manejo de fauna silvestre, foi capturado com segurança, sem causar ferimentos ao lobo-guará.

Após o resgate, o animal foi encaminhado ao Zoológico Municipal de Volta Redonda, onde passou por exames clínicos e avaliação veterinária para verificar suas condições de saúde. Com a constatação de que estava apto, o lobo-guará foi devolvido ao seu habitat natural na tarde desta quinta-feira.

Apesar de ser mais comum em áreas de Cerrado, o lobo-guará também pode ser encontrado em regiões de transição e em áreas preservadas próximas ao Parque Nacional do Itatiaia. Trata-se de um animal silvestre nativo da fauna brasileira e sua presença reforça a importância da conservação dos ambientes naturais e dos corredores ecológicos da região.

Especializado exclusivamente no manejo de fauna silvestre, o GEMA atua principalmente em situações em que animais são encontrados em áreas urbanas ou residências, geralmente em busca de alimento ou devido à redução de seus habitats naturais. Atualmente, bairros como Penedo e Jardim Itatiaia concentram a maior parte dos atendimentos.

De acordo com o grupamento, cada resgate segue um planejamento específico, respeitando as características de cada espécie e as condições do animal. As operações costumam durar entre 15 minutos e uma hora, garantindo segurança tanto para a equipe quanto para a população.

Após os atendimentos, os animais são devolvidos à natureza em áreas seguras ou encaminhados para instituições especializadas, como o CETAS, em Lorena (SP), e o Zoológico Municipal de Volta Redonda, quando necessário.

Entre os resgates recentes que demonstram a importância do trabalho do GEMA estão o de uma jaguatirica, em Penedo, e posteriormente o de um sagui encontrado em uma empresa localizada em Itatiaia. A atuação rápida e técnica da equipe garantiu a captura segura dos animais, que, após avaliação, foram reintegrados aos seus ambientes naturais.

O grupamento reforça ainda o papel essencial da população no sucesso das operações. Ao se deparar com um animal silvestre, a orientação é não se aproximar, não alimentar e nem tentar capturá-lo, acionando imediatamente o GEMA pelos telefones 153 ou (24) 3352-6752.

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