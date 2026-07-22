Foragido da Justiça e investigado por homicídios em Barra Mansa é morto durante operação em Angra dos Reis

Um homem apontado pela Polícia Civil como um dos principais executores da facção criminosa Terceiro Comando Puro (TCP), com atuação em Barra Mansa, morreu durante uma operação realizada nesta quarta-feira (dia 22), no bairro Perequê, em Angra dos Reis. O suspeito era considerado foragido da Justiça e era investigado por participação em diversos homicídios na região.

Segundo a Polícia Civil, Uesley Freitas de Souza, de 24 anos, conhecido como “Sementinha”, estava foragido desde janeiro de 2026, após a expedição de um mandado de prisão preventiva por homicídio. Além do mandado em aberto, ele também era investigado pela 90ª Delegacia de Polícia de Barra Mansa por envolvimento em outros assassinatos ocorridos no município.

A ação foi realizada por equipes da 166ª DP (Angra dos Reis) e da 90ª DP (Barra Mansa), com apoio da agência de inteligência (P2) do 33º Batalhão da Polícia Militar. De acordo com a corporação, o trabalho de inteligência identificou que o suspeito estava escondido no bairro Perequê.

Ainda conforme a Polícia Civil, durante a tentativa de cumprimento do mandado de prisão, Uesley teria percebido a presença das equipes, tentado fugir e efetuado disparos contra os agentes, dando início a um confronto. O suspeito foi baleado e não resistiu aos ferimentos.

Durante a troca de tiros, o policial civil Flávio Augusto foi atingido por estilhaços. Segundo a corporação, ele recebeu atendimento médico e não corre risco de vida.

As investigações apontam que “Sementinha” integrava o grupo de matadores do TCP e seria responsável por execuções ligadas à disputa pelo controle do tráfico de drogas em Barra Mansa e cidades da região.

A Polícia Civil informou ainda que o suspeito já havia conseguido escapar de uma operação realizada em abril deste ano, no bairro Cidade do Aço, em Volta Redonda. Na ocasião, o traficante conhecido como “Mineiro”, apontado como líder do tráfico na localidade, morreu durante confronto com os agentes.

A corporação destacou que a integração entre as delegacias e o trabalho de inteligência foram fundamentais para localizar o foragido e cumprir a operação.