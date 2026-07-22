MPRJ obtém prisão preventiva de homem flagrado com mais de 200 quilos de maconha na Via Dutra, em Piraí

O Núcleo de Atuação Perante as Centrais de Audiência de Custódia do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (NACAC/MPRJ) obteve, nesta quarta-feira (dia 22), a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva de um homem pelos crimes de tráfico interestadual de drogas, desobediência e direção perigosa. A decisão foi proferida durante audiência de custódia realizada na Central de Audiência de Custódia da Comarca de Volta Redonda.

O custodiado foi preso na última segunda-feira (dia 20), na Via Dutra (BR-116), altura de Piraí, após desobedecer a uma ordem de parada da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e tentar fugir em alta velocidade por cerca de sete quilômetros, realizando manobras perigosas e colidindo com outro automóvel antes de tentar escapar a pé. Após ser capturado, ele confessou que transportava 201,2 kg de maconha no porta-malas do veículo de Tupaciguara (MG) para o Rio de Janeiro por R$ 10 mil. O preso também possui condenação anterior por tráfico de drogas na Comarca de Tupaciguara, em Minas Gerais.

Durante a audiência de custódia, o NACAC/MPRJ manifestou-se pela conversão da prisão em flagrante em preventiva, destacando a gravidade concreta da conduta, a expressiva quantidade de droga apreendida, a fuga em alta velocidade com risco à coletividade e os indícios de atuação em organização estruturada de tráfico interestadual.

Foto: Divulgação PRF