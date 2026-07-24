Corpo em avançado estado de decomposição é encontrado em terreno de Barra Mansa

Um corpo em avançado estado de decomposição foi encontrado no fim da tarde dessa quinta-feira (dia 23) em um terreno baldio na Rua H, no bairro Santa Maria II, em Barra Mansa. A ocorrência mobilizou equipes das polícias Civil e Militar, que isolaram a área para o trabalho da perícia.

O cadáver estava em um ponto de difícil acesso, em uma área íngreme, e foi removido durante a noite pelo Corpo de Bombeiros para o Instituto Médico Legal (IML) de Volta Redonda.

De acordo com a Polícia Civil, devido ao avançado estado de decomposição, não foi possível identificar no local se o corpo é de um homem ou de uma mulher, nem verificar a existência de marcas aparentes de violência. A causa da morte será determinada por exame de necropsia.

O caso foi registrado na 90ª Delegacia de Polícia de Barra Mansa.