20 C
V Redonda
sexta-feira, julho 24, 2026
Facebook Instagram X Youtube
Início Polícia Corpo em avançado estado de decomposição é encontrado em terreno de Barra...

Corpo em avançado estado de decomposição é encontrado em terreno de Barra Mansa

Por
FOLHA DO ACO
-

Um corpo em avançado estado de decomposição foi encontrado no fim da tarde dessa quinta-feira (dia 23) em um terreno baldio na Rua H, no bairro Santa Maria II, em Barra Mansa. A ocorrência mobilizou equipes das polícias Civil e Militar, que isolaram a área para o trabalho da perícia.

O cadáver estava em um ponto de difícil acesso, em uma área íngreme, e foi removido durante a noite pelo Corpo de Bombeiros para o Instituto Médico Legal (IML) de Volta Redonda.

De acordo com a Polícia Civil, devido ao avançado estado de decomposição, não foi possível identificar no local se o corpo é de um homem ou de uma mulher, nem verificar a existência de marcas aparentes de violência. A causa da morte será determinada por exame de necropsia.

O caso foi registrado na 90ª Delegacia de Polícia de Barra Mansa.

ARTIGOS RELACIONADOSMais do autor

DEIXE UMA RESPOSTA

Por favor digite seu comentário!
Por favor, digite seu nome aqui

Este site utiliza o Akismet para reduzir spam. Saiba como seus dados em comentários são processados.

© 2019 Folha do Aço. Todos os Direitos Reservados.