Chapa 1 é reeleita e Odair Mariano seguirá na presidência do Sindicato dos Metalúrgicos até 2030

A Chapa 1, liderada pelo atual presidente Odair Mariano, foi reeleita para comandar o Sindicato dos Metalúrgicos do Sul Fluminense pelos próximos quatro anos. A eleição foi realizada entre segunda (dia 21) e quinta-feira (dia 23), mobilizando trabalhadores de Volta Redonda, Barra Mansa, Resende e Pinheiral.

Segundo o sindicato, a chapa vencedora recebeu 1.195 votos, o equivalente a 85% dos votos válidos, garantindo a permanência da atual diretoria à frente da entidade no mandato que se estenderá de dezembro de 2026 até dezembro de 2030.

A apuração ocorreu na sede do sindicato, na Rua Gustavo Lira, no Centro, em Volta Redonda. De acordo com a entidade, o processo eleitoral transcorreu sem registros de ocorrências que comprometessem a normalidade da votação.

Em nota, o SindMetal afirmou que a eleição aconteceu mesmo diante de manifestações da oposição que, segundo a direção da entidade, buscavam desestimular a participação dos associados no pleito. Ainda de acordo com a direção sindical, a participação dos trabalhadores garantiu a legitimidade do processo eleitoral.

Após a confirmação do resultado, Odair Mariano agradeceu a confiança dos metalúrgicos e afirmou que a reeleição amplia a responsabilidade da diretoria.

“Recebo essa vitória com muita gratidão e, acima de tudo, com um enorme senso de responsabilidade. Agradeço a cada trabalhador e trabalhadora que participou deste processo democrático e depositou sua confiança em nossa equipe. Essa eleição demonstra que a categoria acredita no trabalho sério que vem sendo realizado. Vamos continuar defendendo os direitos dos metalúrgicos, buscando novas conquistas e fortalecendo ainda mais o nosso sindicato”, declarou.

O advogado da entidade, Álvaro Quintão, também destacou a regularidade do processo eleitoral. Segundo ele, a votação foi conduzida em conformidade com o estatuto do sindicato e a legislação vigente.

“Todo o processo eleitoral foi conduzido com absoluto respeito ao estatuto da entidade, à legislação vigente e aos princípios democráticos. A eleição ocorreu com total transparência, ampla fiscalização e sem qualquer ocorrência que comprometesse sua regularidade. O resultado expressa a vontade soberana dos associados que participaram da votação”, afirmou.

De acordo com o sindicato, a diretoria reeleita dará continuidade às ações de representação da categoria, às negociações coletivas e à defesa dos interesses dos trabalhadores da base sindical.