Polícia encontra 390 tabletes de maconha escondidos dentro de puff e homem acaba preso em Resende

Um homem de 36 anos foi preso na tarde dessa quinta-feira (dia 23) após a Polícia Militar apreender 390 tabletes de maconha em uma residência no bairro Cidade da Alegria, em Resende. Além da droga, os policiais encontraram R$ 450 em dinheiro.

De acordo com a PM, equipes do Serviço Reservado do 37º BPM receberam uma denúncia informando que o imóvel, localizado na Rua das Samambaias, era utilizado para armazenar entorpecentes. Os agentes foram até o endereço para verificar a informação.

No local, o morador foi informado sobre a denúncia e, segundo a polícia, autorizou a entrada da equipe e a realização de buscas na residência. Durante a vistoria, os policiais localizaram os 390 tabletes de maconha e o dinheiro. A droga estava escondida dentro de um puff, em meio à espuma do móvel. Ainda de acordo com a corporação, o forte odor da droga chamou a atenção dos agentes e contribuiu para a localização do entorpecente.

O suspeito foi encaminhado, juntamente com o material apreendido, para a 89ª Delegacia de Polícia (Resende). Após análise da autoridade policial, ele foi autuado por tráfico de drogas e associação para o tráfico, permanecendo preso.

A ocorrência segue sob investigação da Polícia Civil.

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