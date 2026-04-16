VR: Após denúncias, jovem é preso por suspeita de tráfico de drogas no Vale Verde

Um jovem de 18 anos foi preso por tráfico de drogas na tarde dessa quarta-feira (dia 15), no bairro Vale Verde, em Volta Redonda, após denúncias. A ação foi realizada por policiais militares do 28º BPM, que apreenderam grande quantidade de entorpecentes e materiais ligados à atividade criminosa.

Segundo a Polícia Militar, a equipe foi acionada após informações de que dois suspeitos estariam vendendo drogas na Rua 6. Ao chegarem ao local, os agentes identificaram os indivíduos com as características descritas. Durante a abordagem, um deles conseguiu fugir e não foi localizado.

Com o suspeito detido, os policiais encontraram R$ 80 em dinheiro, além de 73 pinos de cocaína e 62 pedras de crack. Já no trajeto utilizado pelo segundo suspeito durante a fuga, foram apreendidos um rádio transmissor, mais 79 porções de cocaína e 40 trouxinhas de maconha.

No total, a ocorrência resultou na apreensão de 145 pinos e sete sacolés de cocaína, 62 pedras de crack e 40 porções de maconha, somando mais de 400 gramas de drogas.

O jovem foi encaminhado à 93ª Delegacia de Polícia, onde foi autuado por tráfico de drogas e associação para o tráfico, com base nos artigos 33 e 35 da Lei de Drogas. Ele permaneceu preso à disposição da Justiça.

A polícia segue em busca do segundo suspeito que conseguiu escapar durante a ação.

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