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Polícia Militar apreende drogas após suspeitos fugirem durante patrulhamento em Barra Mansa

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FOLHA DO ACO
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Uma ação da Polícia Militar resultou na apreensão de drogas na noite dessa quarta-feira (dia 15), no bairro Estamparia, em Barra Mansa. O material foi encontrado após dois suspeitos fugirem ao perceberem a aproximação da viatura.

De acordo com a ocorrência, os agentes realizavam patrulhamento pela Rua Eduardo Junqueira quando notaram a atitude suspeita de dois homens em um escadão. Ao avistarem a equipe policial, os indivíduos correram e conseguiram escapar, pulando um muro e seguindo para local desconhecido.

Durante buscas na área, os policiais encontraram uma sacola preta abandonada. Dentro dela, havia 26 pedras de crack, 15 pinos de cocaína, 19 sacolés de maconha e dois frascos de loló.

Todo o material foi apreendido e encaminhado à 90ª Delegacia de Polícia, onde o caso foi registrado como abandono de material. Até o momento, ninguém foi preso.

A polícia segue investigando a origem das drogas e tenta identificar os suspeitos que fugiram.

Foto: Divulgação

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