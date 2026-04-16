Morador do Retiro, em Volta Redonda, é executado dentro de bar em Mangaratiba

Um homem de 36 anos, morador do bairro Retiro, em Volta Redonda, foi morto a tiros na noite de terça-feira (dia 14) dentro de um bar na Vila Muriqui, em Mangaratiba, na Costa Verde Fluminense. A vítima chegou a ser socorrida em estado grave, mas não resistiu aos ferimentos. Agnaldo Junior Ateniense Mendes morava na Rua Priscila Fulgoli, no Retiro, e havia se mudado para Muriqui há pouco tempo.

O crime aconteceu por volta das 20h, na Rua Tenente Valdemar Custódio da Silva. Imagens de câmeras de segurança do estabelecimento registraram toda a ação. No momento do ataque, a vítima jogava sinuca com outras pessoas no local.

As imagens mostram quando um homem vestido de preto e usando balaclava e capacete entra no bar e efetua cerca de quatro disparos à queima-roupa. A ação durou aproximadamente três segundos. Após os tiros, frequentadores do local fogem em desespero, enquanto a vítima cai no chão.

O homem foi socorrido por equipes do Corpo de Bombeiros e levado ao Hospital Municipal Victor de Souza, mas não resistiu. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para perícia.

Policiais do 33º BPM atenderam a ocorrência, que foi registrada na 165ª Delegacia de Polícia de Mangaratiba. Segundo o delegado responsável pelo caso, a vítima tinha envolvimento com o tráfico de drogas.

Até o momento, não há informações sobre a autoria ou motivação do crime. A polícia investiga o caso.

O sepultamento de Agnaldo Junior Ateniense Mendes está previsto para esta quinta-feira (dia 16), às 13h, no Cemitério Municipal do Retiro, em Volta Redonda.

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