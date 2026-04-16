BM: Jovem é levado à delegacia após suspeita de tráfico no bairro Vila Nova; simulacro de arma é apreendido

Uma ação da Polícia Militar mobilizou equipes na tarde dessa quarta-feira (dia 15) no bairro Vila Nova, em Barra Mansa, após denúncia de tráfico de drogas. No local, um jovem de 18 anos foi conduzido à delegacia depois que os agentes encontraram um simulacro de pistola dentro de uma mochila.

De acordo com a ocorrência, os policiais foram até um imóvel na Rua Major José Bento para verificar a informação repassada pelo comando da companhia. No endereço, os agentes foram recebidos pelo morador e outros dois indivíduos, que autorizaram a entrada da equipe e negaram qualquer atividade ilícita.

Durante a averiguação, uma mochila foi indicada como pertencente a um dos presentes. Ao revistarem o objeto, os policiais localizaram um simulacro de arma de fogo. O jovem de 18 anos assumiu ser o dono do material.

Todos os envolvidos foram encaminhados à 90ª Delegacia de Polícia. Após análise da autoridade policial, eles foram ouvidos e liberados. O simulacro foi apreendido e um inquérito foi instaurado para apurar o caso.

Apesar da denúncia inicial de tráfico, não foram encontradas drogas no local.

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