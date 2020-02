O prefeito de Pinheiral, Ednardo Barbosa, aprovou na tarde da última terça-feira (dia 4), em evento realizado na prefeitura municipal, a implementação de um novo empreendimento imobiliário na cidade.

Trata-se do Loteamento Arvoredo, realizado pela construtura Aceplan que, contará com 788 lotes, sendo 100 para construção imediata já na primeira fase do projeto e outros 75 com previsão de entrega de até 24 meses.

A aprovação da implantação da primeira fase do empreendimento contou com a presença do empresário, Mauro Campos, da construtora Aceplan. O investimento prevê ainda a captação de águas pluviais e drenagem no loteamento numa área de 92 mil metros quadrados, além de incentivar o desenvolvimento da cidade, possibilitar com que o município arrecade tributos como o IPTU e o ITBI, que são recursos que são revertidos para obras e investimentos na cidade, além de contribuir com o fomento do comércio local.

“A nossa cidade está recebendo mais um investimento. O Mauro Campos é um investidor da região e que tem olhado com carinho, principalmente para Pinheiral. E, fico muito feliz em ter assinado mais um investimento importante para a nossa cidade, que vai ajudar não só para a arrecadação, mas também para a geração de emprego em Pinheiral. E, em saber que ele olhou para Pinheiral como mais um pólo de parceria e investimento”, disse Ednardo Barbosa.

O empresário da Aceplan, Mauro Campos, destacou que o trabalho que tem sido realizado na cidade despertou a atenção para o investimento em Pinheiral.

“Agradeço ao prefeito, pois sempre é um prazer estar em Pinheiral. Ednardo é um prefeito competente e luta pela cidade, dentro da sua simplicidade e carisma. A Aceplan começa a expandir seus investimentos, não só para Pinheiral, mas também Teresópolis, Caxias e Niterói. E, nos enche de orgulho começar essa expansão em Pinheiral, que é uma cidade vizinha e querida. Uma cidade que tem seu crescimento sustentável, forte e que vai continuar nesta sequência. Nós teremos o prazer de sermos parceiro da cidade neste momento de crescimento e, principalmente na gestão do prefeito Ednardo. disse Mauro Campos.