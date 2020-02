A Polícia Militar conduziu à delegacia de polícia, no final da manhã desta quarta-feira (dia 5), o motorista de um Corolla que foi perseguido entre a Vila Santa Cecília e o bairro Laranjal, depois que o mesmo tentou fugir de uma abordagem. Ele seria um médico, que, de acordo com a PM, apresentava sinais de embriaguez.

Segundo informações da PM, uma equipe em patrulhamento deparou com o Corolla nas proximidades da ETPC (Escola Técnica Pandiá Calógeras) e teve sua atenção despertada para o veículo porque o motorista fez uma manobra brusca ao passar próximo da viatura. O condutor do carro não obedeceu à uma ordem de parada, fugindo em direção à região central da Vila Santa Cecília pela Rua 41-C, sendo perseguido pela viatura com a sirene e a sinaleira ligadas.

Ainda de acordo com os policiais, executando manobras arriscadas, o Corolla chegou ao ponto onde fica um semáforo na Rua 41-C, que estava congestionada devido ao sinal vermelho. Um dos policiais desceu da viatura, mas ao se aproximar da janela do motorista do Corolla, o sinal abriu e ele arrancou novamente, momento em que o agente fez um disparo de advertência em direção a um córrego.

Também conforme a PM, o motorista do Corolla não se intimidou e continuou a fuga, “jogando o carro na direção de outros veículos a fim de abrir caminho”. A perseguição, com auxílio de outra viatura da PM, terminou no Laranjal, próxima à residência do homem, que não portava documentos e disse ser médico. Nada de ilícito foi encontrado com o condutor do Corolla. O caso estava sendo analisado na 93ª DP no momento desta publicação. A PM informou ainda que o homem tem duas passagens na delegacia por situação idêntica.