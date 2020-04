O Sindicato dos Engenheiros de Volta Redonda foi comunicado pela gerência de Recursos Humanos da Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) da prorrogação até 31 de maio da data-base do Acordo Coletivo 2020-2021 da categoria. O prazo anterior venceria nesta quinta-feira (dia 30).

O presidente do Senge-VR, Fernando Jogaib, ressalta que a extensão do prazo preserva a manutenção de cláusulas sociais do acordo vigente. “Fica agora as questões novas e as financeiras, que são as reinvidicações da pauta nova”, explicou Jogaib.

Foto: Reprodução Rede Social