A diretoria do Volta Redonda acertou nesta quinta-feira (dia 7), a renovação de contrato do atacante Alef Manga, que estendeu o seu vínculo com o Voltaço por mais dois anos.

Alef Manga chegou ao Volta Redonda no dia 24 de setembro de 2020 para a disputa da Série C. O atacante entrou em campo em nove jogos e marcou seis gols.

“Estou muito feliz por estender o meu contrato com o Volta Redonda. Primeiramente, quero agradecer a confiança, o carinho e a parceria que a diretoria, meus companheiros, membros da comissão técnica e funcionários tiveram comigo desde o primeiro dia que cheguei. Inclusive, quando, infelizmente, peguei Covid, as funcionárias do clube cuidaram muito bem de mim e sou imensamente grato. Tive a felicidade de marcar gols importantes nesta Série C, mas ficou aquele gostinho de que poderíamos ter ido mais além. Por isso, deixei claro a minha vontade de querer continuar no clube e fazer um 2021 melhor, com uma boa campanha no Estadual, na Copa do Brasil e buscar o acesso à Série B”, destacou.

O presidente do Voltaço Flávio Horta celebrou a permanência de Alef Manga e ressaltou que prevaleceu a vontade do atleta de continuar no clube.

“O Alef tinha contrato até o final de 2021 com o Coruripe-AL, mas sempre demonstrou a vontade de continuar no Volta Redonda, o que ajudou muito na negociação. Ele fez um grande segundo turno da Série C, marcou seis gols em nove jogos, e, com certeza irá nos ajudar muito nas próximas temporadas. Na negociação, estabelecemos uma parceria com o Coruripe e ficamos com 50% dos direitos econômicos de um atleta que tem muito potencial de crescimento”, explicou o presidente.