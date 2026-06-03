Homem é encontrado morto dentro de Kombi na entrada do Moinho de Vento

Um homem foi encontrado morto na manhã desta quarta-feira (dia 3) dentro de uma Kombi sob o viaduto da Rodovia Presidente Dutra, na entrada do bairro Moinho de Vento, em Barra Mansa.

O veículo estava fora da pista de rolamento, com a parte dianteira projetada para fora da via, em uma posição que sugere que tenha saído desgovernado da pista antes de parar sob o viaduto. As circunstâncias do caso, no entanto, ainda não foram esclarecidas.

Equipes do Corpo de Bombeiros e da concessionária responsável pela administração da rodovia atenderam a ocorrência.

Até o momento, a vítima não foi identificada.

A área foi isolada para o trabalho da perícia.