Com gol de João Carlos e dois de Alef Manga, o Voltaço venceu o Fluminense por 3 a 2 na tarde desta sexta-feira (dia 26), no estádio Elcyr Resende. Fred anotou os dois gols dos donos da casa.

Com o resultado, o Esquadrão de Aço assume a liderança do Campeonato Carioca. Na próxima rodada, o Voltaço recebe o Boavista no Raulino de Oliveira, em partida marcada para quinta-feira (dia 1º), às 18h.

O jogo

Com um contra-ataque afiado logo no começo da partida, o Voltaço construiu uma sólida vantagem de 2 a 0 no placar. Após falha de Frazan, aos oito minutos do primeiro tempo, o artilheiro João Carlos não perdoou. Aos 21 minutos, Alef Manga deixou o primeiro dele em chute forte de dentro da área. O Fluminense tentava reagir, mas as investidas paravam no goleiro Andrey.

No segundo tempo, o Tricolor das Laranjeiras voltou mais atento e, logo aos 4 minutos, diminuiu a diferença em chute de Fred com assistência de Martinelli. Depois de jogadas dos garotos Kayke e Gabriel Teixeira, Fred fez mais um e empatou para o Fluminense.

Desperdiçando chances claras, o Fluminense foi castigado já nos acréscimos. Aos 46 minutos, Alef Manga recebeu lançamento longo, dominou, driblou o zagueiro Frazan e tocou na saída do goleiro. Placar final, 3 a 2 para o Voltaço.