Sine de Barra do Piraí divulga novas oportunidades de emprego para a semana

O Sine de Barra do Piraí está com novas oportunidades de emprego disponíveis entre os dias 18 e 22 de maio de 2026. As vagas contemplam diferentes áreas de atuação e representam mais uma oportunidade para quem busca inserção ou recolocação no mercado de trabalho.

Entre as oportunidades oferecidas estão vagas para atendente de farmácia, auxiliar de cozinha, cozinheiro, auxiliar de departamento pessoal, operador de caixa, camareira de hotel fazenda, pedreiro, pintor, consultor de vendas na área de estética, terapeuta ocupacional, eletricista com NR10, garçonete em hotel fazenda e recepcionista em hotel fazenda.

Os interessados devem comparecer ao Sine levando RG, CPF, carteira de trabalho, comprovante de residência e currículo. O atendimento acontece das 8h30 às 14h, na unidade localizada na Travessa Assumpção, nº 45, no Centro, ao lado da Prefeitura.