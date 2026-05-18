Suspeito de furtar supermercado na Amaral Peixoto é preso pela Guarda Municipal de Volta Redonda

A Guarda Municipal de Volta Redonda (GMVR) atuou em duas ocorrências durante esse fim de semana. Em uma delas, um homem suspeito de furtar um supermercado na Avenida Amaral Peixoto, no Centro, foi preso em flagrante, enquanto um carro com som alto abusivo, na Vila Santa Cecília, foi removido ao depósito público municipal, após denúncias.

A primeira aconteceu na manhã de sábado (dia 16), quando a GMVR foi acionada para atender uma denúncia de furto em um supermercado na Avenida Amaral Peixoto. O homem, suspeito de tentar furtar cinco caixas de chocolate da marca Ferrero Rocher, foi contido pelo fiscal de segurança do estabelecimento até a chegada dos guardas municipais. Ele foi conduzido à delegacia da Polícia Civil (93ª DP), onde ficou preso em flagrante pelo crime de furto a estabelecimento comercial.

Já à noite, também no sábado, agentes da GMVR removeram ao depósito público municipal um carro, modelo Gol, após denúncia de som alto abusivo, na Rua 14, na Vila Santa Cecília. O condutor não possuía CNH (Carteira Nacional de Habilitação) e o automóvel possuía irregularidades na documentação.

Foto: Divulgação-Semop

