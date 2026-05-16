Escolas Vocacionadas de Barra Mansa participam de gravação do Ministério da Educação

Na quinta e sexta-feira, dias 14 e 15, Barra Mansa recebeu representantes do Ministério da Educação (MEC) para uma gravação de vídeos dedicados à valorização de práticas pedagógicas vinculadas ao Edital de Experiências Inspiradoras da Educação Integral. O município é um dos cinco em todo o país a receber visita para a produção de uma série.

Participaram das gravações duas escolas da rede pública com propostas pedagógicas consolidadas: a Escola Vocacionada à Música Benedito Alexandre Tavares Filho – Sr. Dito, no bairro Bom Pastor, e o Ciep 483 – Ada Bogato, no bairro Paraíso.

O conteúdo será disponibilizado no Canal Educação, a TV do MEC (https://www.youtube.com/@canaleducacaobr). A ação tem como objetivo dar visibilidade a iniciativas que promovem o desenvolvimento pleno dos estudantes, integrando diferentes dimensões da aprendizagem.

Na Escola Vocacionada à Música, as atividades destacadas buscaram reforçar o papel da arte como eixo estruturante do processo educativo. Projetos que envolvem produção de conteúdo, comunicação e expressão artística ampliam as possibilidades de aprendizagem, estimulando criatividade, autonomia e protagonismo dos estudantes.

Já no Ciep Ada Bogato, as ações estão voltadas à educação socioambiental e ao desenvolvimento integral por meio de práticas que articulam corpo, convivência e consciência ambiental. Atividades coletivas, projetos interdisciplinares e iniciativas ligadas ao cuidado com o espaço escolar e o meio ambiente fazem parte da rotina pedagógica da unidade.

A secretária de Educação, Linamar Carvalho, destacou o valor da visita e como é satisfatório ver o êxito do trabalho feito no município. “Para nós é muito gratificante e motivo de orgulho participar da iniciativa do MEC, pois apenas cinco municípios do país fazem parte deste caderno de boas práticas. Isso demonstra um reconhecimento do trabalho da rede, de todos os profissionais da Educação”, disse.

O gerente executivo da Empresa Brasil de Comunicação (EBC), Alan Arrais, responsável pela produção das gravações, deu mais detalhes sobre os conteúdos e parabenizou o município de Barra Mansa pelo cuidado com a educação de crianças e adolescentes.

– As séries e os filmes que produzimos estão alinhados com as políticas do Ministério. Uma dessas séries é exatamente sobre o programa de educação integral em tempo integral, por isso estamos visitando cinco escolas ou redes do país, que realizam um excelente trabalho em relação à educação integral. E aí a gente teve o prazer de conhecer aqui a experiência de Barra Mansa, visitando duas escolas vocacionadas maravilhosas. Foi uma alegria conhecer o trabalho desenvolvido em Barra Mansa, ver o quanto as crianças são envolvidas e felizes nessas escolas – comentou Alan.

Durante os dois dias de gravação, estudantes, professores e equipes gestoras participaram ativamente, evidenciando como a educação integral se concretiza no cotidiano escolar. As práticas apresentadas demonstram que o aprendizado acontece de forma ampliada, conectando saberes acadêmicos a experiências culturais, sociais e ambientais.

Ao destacar experiências como as desenvolvidas nessas escolas, o edital reafirma a importância de uma educação que vai além dos conteúdos tradicionais, valorizando vivências significativas e preparando os estudantes para os desafios contemporâneos.

Fotos: Divulgação