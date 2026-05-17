Muito além do futebol: álbum da Copa movimenta comércio e jornaleiros comemoram procura por figurinhas

Antes mesmo do início dos jogos da Copa do Mundo, o evento já está presente na vida de milhares de famílias e invadiu as casas com o lançamento do álbum de figurinhas das seleções. O jornaleiro Miguel Araújo Natalino, o Miguelzinho, afirma que a procura pelo álbum da Copa está ainda maior neste ano, superando edições anteriores. Segundo ele, muitas crianças estão vivendo a experiência pela primeira vez, o que aumenta o entusiasmo em torno da coleção e das tradicionais trocas.

Com 44 anos de atuação no ramo, Miguelzinho, que tem banca na Praça da ETPC, no bairro Sessenta, se tornou uma figura conhecida entre os colecionadores da cidade. Carismático, ele conta que o ambiente criado em torno das figurinhas vai além das vendas e se transforma em um espaço de convivência e diversão. “Essa é a primeira Copa de muitas crianças, então elas estão muito empolgadas”, destacou.

O jornaleiro também acredita que o sucesso do movimento está ligado ao acolhimento e à interação com o público. “Eu brinco, converso, faço as crianças sorrirem”, afirmou. Pai de oito filhos e avô de 15 netos, Miguelzinho diz que tem um carinho especial pelas crianças e que se sente feliz em participar desses momentos.

“Criança é alegria. Fico feliz quando elas saem do colégio e vêm aqui trocar figurinha, brincar e se divertir”.

Outro detalhe que chama atenção é a presença de colecionadores de diferentes idades. Miguelzinho contou que um senhor de 89 anos frequenta o local todos os anos para participar das trocas e também montar o próprio álbum. Para ele, esse espírito mostra que a tradição atravessa gerações. “Faz parte dessa brincadeira da Copa do Mundo. Todo mundo entra no clima”, completou.

A mesma febre é sentida por Evelyn Novais Salamargo, que destaca a intensidade das vendas em sua banca, no bairro Retiro. “A procura está grande mesmo, principalmente entre crianças de 7 a 12 anos. Os avós também estão participando, comprando para os netos e tentando ajudar a completar a coleção”, contou.

Ela reforça que a bola da vez é o álbum de capa dura: “A febre do momento agora é a compra, a troca e a procura pelo álbum capa dura dourado, que dizem que está lindíssimo. Ainda não chegou, mas a procura está sendo muito grande pelo álbum de ouro”, afirmou.

Olhar da especialista

Segundo a psicopedagoga Leondina Zanut, a prática vai muito além de um hobby: resgata tradições, fortalece os laços familiares e estimula a interação social. “O hábito mistura a paixão pelo futebol com momentos de convivência, nostalgia e diversão, além de incentivar as trocas de figurinhas, que ajudam no desenvolvimento da socialização, da persistência e da paciência”, disse.

Leondina aponta que o álbum é uma ferramenta educativa que contribui para o aprendizado sobre países e culturas, além de abrir espaço para a educação financeira. “Ensina sobre planejamento, controle de gastos e consumo consciente”, cita.

A especialista ressalta ainda que a experiência ajuda os pequenos a lidarem com frustrações quando não conseguem determinadas figurinhas ou não completam o álbum rapidamente.

Apesar dos benefícios, a psicopedagoga alerta para os pontos negativos, como o alto custo, que pode tornar a brincadeira inacessível para algumas famílias. Ela orienta que os pais conversem sobre limites financeiros para evitar compras excessivas e destaca que a troca solidária é a melhor saída: “Promove convivência, cooperação e até ações solidárias, como a doação de figurinhas repetidas para crianças que não conseguem participar da coleção”.

Onde trocar figurinhas em Volta Redonda:

Sider Shopping

Inaugurou uma arena especial no primeiro piso, em frente à loja Kopenhagen. Além das trocas, o local promove atividades recreativas valendo figurinhas. Neste sábado, o público poderá participar de brincadeiras das 15h às 19h. A participação é gratuita.

Shopping 33

Promove a “Arena das Figurinhas”, espaço dedicado aos fãs que querem completar o álbum em clima de confraternização. A arena funciona diariamente, das 9h às 20h, e é aberta ao público.

Shopping Park Sul

Em parceria com a livraria Leitura, inaugurou a Central de Trocas. O diferencial é que os participantes podem trocar suas repetidas diretamente com os funcionários da loja, que possui um banco de mais de 350 figurinhas. Funciona de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos e feriados, das 13h às 21h.