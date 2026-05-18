Dutra: Carga superdimensionada chega a Volta Redonda e seguirá para Piraí nesta terça-feira

Uma carga superdimensionada escoltada pela Polícia Rodoviária Federal chegou à altura do km 264 da Rodovia Presidente Dutra, próximo ao bairro Roma, em Volta Redonda, após deslocamento realizado durante a tarde desta segunda-feira (dia 18). Segundo a PRF, um novo trecho da viagem está previsto para esta terça-feira (dia 19), por volta das 10h, quando a estrutura seguirá em direção ao município de Piraí.

A carga transportada é um transformador de grandes proporções, avaliado em quase R$ 30 milhões. O equipamento pesa mais de 234 toneladas e saiu de Guarulhos, em São Paulo, com destino ao Porto de Itaguaí, no estado do Rio de Janeiro.

Somando o veículo transportador e a carga, a composição atinge cerca de 375 toneladas de peso bruto total. A estrutura possui quase quatro metros de largura e aproximadamente 5 metros e 75 centímetros de altura, exigindo um esquema especial de segurança e operação ao longo do trajeto.

Por causa das dimensões, o comboio segue em baixa velocidade, em média a 30 quilômetros por hora. Durante o deslocamento, a escolta da PRF controla o fluxo de veículos e impede ultrapassagens enquanto a carga estiver em movimento, para evitar acidentes.

A orientação para os motoristas é redobrar a atenção, respeitar a sinalização e ter paciência durante os períodos de interdição parcial e lentidão na Dutra.

Foto: Divulgação/PRF