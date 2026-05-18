Mulher morre em grave acidente entre carro e caminhão na BR-393, em Três Rios

Um grave acidente registrado na tarde desta segunda-feira (dia 18) terminou com a morte de uma mulher na BR-393, em Três Rios. A colisão envolveu um carro de passeio e um caminhão e aconteceu na altura do km 172 da rodovia, próximo ao Posto Cutuba.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, equipes de resgate foram acionadas por volta das 15h35 para atender a ocorrência. Quando os socorristas chegaram ao local, a motorista do automóvel já estava sem vida.

De acordo com informações divulgadas pela Polícia Rodoviária Federal, o acidente provocou interdição parcial da pista e o trânsito passou a seguir em sistema de meia pista, causando lentidão no trecho.

A vítima conduzia um Peugeot prata e, até a última atualização, ainda não havia sido oficialmente identificada. Também não foram divulgadas informações sobre o estado de saúde do motorista do caminhão envolvido na colisão.

Foto: Reprodução/Redes Sociais