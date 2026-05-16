Tande Vieira anuncia chegada de 12 novos ônibus com ar-condicionado para Resende

A Prefeitura de Resende vai receber, até o fim de junho, 12 novos ônibus para reforçar o transporte público da cidade. O anúncio foi feito pelo prefeito Tande Vieira, que destacou a renovação da frota e a ampliação da oferta de horários como medidas importantes para melhorar um dos serviços mais cobrados pela população.

Os primeiros seis veículos devem chegar ao município no fim deste mês de maio. Os outros seis têm previsão de entrega para junho. Segundo o prefeito, os ônibus já estão em fase final de montagem na fábrica.

Os novos veículos serão os primeiros da história do transporte público de Resende equipados com ar-condicionado. Além disso, os ônibus são mais modernos e vão contribuir para mais conforto e qualidade no atendimento aos passageiros.

Com a chegada da nova frota, o município também terá um aumento significativo na oferta de viagens, principalmente nas linhas mais movimentadas e nos horários de pico. Ao todo, serão 2.550 novas viagens por mês.

“Estamos avançando para melhorar um dos principais desafios da nossa cidade. Esses novos ônibus vão ampliar a oferta de horários, trazer mais conforto para a população e representam quase 20% de renovação da nossa frota”, destacou o prefeito Tande Vieira.

A expectativa da Prefeitura é que a ampliação da frota contribua para melhorar o atendimento diário aos usuários do transporte público em Resende.