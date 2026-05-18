Metalúrgico morto em acidente na CSN era morador do bairro Santa Cruz e trabalhava há anos com manutenção de pontes rolantes

O acidente fatal registrado na tarde desta segunda-feira (dia 18) dentro da Usina Presidente Vargas, da Companhia Siderúrgica Nacional, em Volta Redonda, causou grande comoção entre trabalhadores da empresa e também moradores do bairro Santa Cruz. A vítima foi identificada como Alfredo Jorge Toledo Moreira, de 51 anos, conhecido entre amigos e colegas como “Alfredinho” e “Dino”.

Morador antigo do bairro Santa Cruz, Alfredo era bastante conhecido na comunidade e lembrado por amigos como uma pessoa alegre, brincalhona e de convivência tranquila. Nas redes sociais e em grupos de trabalhadores, diversas mensagens lamentaram a morte do mecânico, descrito por muitos como “gente boa”, “alto astral” e muito querido pelos companheiros de trabalho.

Segundo informações preliminares, Alfredo atuava como mecânico da GGEX e realizava manutenção na ponte rolante 227, no setor EE24 da usina, quando teria se desequilibrado de uma viga e sofrido uma queda de aproximadamente 20 metros de altura. O acidente aconteceu durante um serviço de manutenção em uma estrutura interna da siderúrgica.

Equipes de socorro da empresa foram acionadas imediatamente e prestaram atendimento ainda no local, mas o trabalhador não resistiu aos ferimentos.

Mensagens compartilhadas entre funcionários relataram os momentos após o acidente. Em uma delas, colegas informaram que Alfredo fazia manutenção na ponte rolante quando perdeu o equilíbrio. O caso interrompeu a rotina de trabalho dentro da usina e mobilizou representantes sindicais.

O Sindicato dos Metalúrgicos do Sul Fluminense informou que o diretor de Saúde da entidade, Edson Dias Barbosa Junior, acompanha o caso e as circunstâncias do acidente. “O Sindicato lamenta profundamente a perda e se solidariza com os familiares, amigos e colegas de trabalho de Alfredo. A entidade (…) reforça a cobrança por total esclarecimento dos fatos”.

Amigos também lembraram da trajetória profissional de Alfredo, destacando que ele trabalhava há muitos anos na área de manutenção de pontes rolantes, desde a época em que atuava na empresa Sankyu. Flamenguista apaixonado, ele era visto como alguém sempre disposto a brincar e manter um ambiente leve entre os colegas.

Em nota oficial, a CSN informou que está prestando assistência à família do trabalhador. “Neste momento de muita tristeza, nos solidarizamos com seus familiares, amigos e colegas de trabalho, e informamos que a Companhia está prestando toda a assistência necessária à família. As circunstâncias do acidente estão sendo apuradas”, declarou a empresa.

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