PM apreende drogas e rádios comunicadores em área de tráfico em Barra Mansa

Uma ação da Polícia Militar terminou com a apreensão de drogas e materiais usados pelo tráfico na tarde desta segunda-feira (dia 18), no bairro Paraíso, em Barra Mansa. A ocorrência foi registrada na Rua Isalino Gomes de Freitas, local apontado pela polícia como área de atuação de determinada facção criminosa.

Segundo o 28º BPM, equipes do GAT II e do serviço reservado monitoravam a região após receberem denúncias sobre a movimentação do tráfico. Durante a observação, os policiais montaram um cerco tático para tentar abordar suspeitos que estariam comercializando entorpecentes no local.

Ainda de acordo com a PM, três homens fugiram pelos blocos de apartamentos ao perceberem a aproximação das equipes. Apesar das buscas realizadas na região, ninguém foi preso.

No local, os agentes apreenderam aproximadamente um quilo de maconha prensada, 22 tiras da droga, uma balança de precisão, um rádio comunicador, duas bases de rádio, um celular e 40 etiquetas, que seriam utilizadas para identificação e embalagem dos entorpecentes.

Todo o material foi levado para a 90ª Delegacia de Polícia, onde o caso foi registrado.

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