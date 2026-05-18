Tragédia na Usina: Funcionário morre após acidente na CSN, em Volta Redonda

Um acidente fatal foi registrado nesta segunda-feira (dia 18) dentro da Usina Presidente Vargas da Companhia Siderúrgica Nacional (CSN), em Volta Redonda. Segundo informações preliminares, o caso aconteceu durante uma manutenção na ponte rolante 227 do setor EE24 da usina.

De acordo com as primeiras informações, um mecânico da GGEX teria se desequilibrado enquanto realizava o trabalho sobre uma viga e acabou sofrendo uma queda. A vítima não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

As circunstâncias do acidente ainda deverão ser apuradas. Até o momento, a identidade do trabalhador não foi divulgada.

Em nota, a CSN lamentou a morte do trabalhador, identificado como Alfredo Jorge Toledo Moreira, de 51 anos, Inspetor de Manutenção da Usina Presidente Vargas.

Veja a nota:

A Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) lamenta, com profundo pesar, o falecimento de nosso colaborador Alfredo Jorge Toledo Moreira, de 51 anos, Inspetor de Manutenção da Usina Presidente Vargas.

Alfredo sofreu um acidente na usina no início da tarde desta segunda-feira, 18 de maio. Ele foi socorrido imediatamente, mas, infelizmente, não resistiu.

Neste momento de muita tristeza, nos solidarizamos com seus familiares, amigos e colegas de trabalho, e informamos que a Companhia está prestando toda a assistência necessária à família.

As circunstâncias do acidente estão sendo apuradas.