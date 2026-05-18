Katia Miki inaugura Hospital do Olho de Barra do Piraí

“Agora, o barrense não vai mais precisar sair da cidade para cuidar da visão.” Foi com essa afirmação que a prefeita Katia Miki celebrou, nesta segunda-feira (dia 18), a inauguração do Hospital do Olho de Barra do Piraí, um dos maiores investimentos já realizados na saúde pública do município. A nova unidade especializada em oftalmologia passa a integrar a rede municipal de saúde oferecendo consultas, exames e cirurgias oftalmológicas gratuitas para a população.

A cerimônia reuniu autoridades municipais, estaduais e federais, profissionais da saúde, representantes da sociedade civil e familiares do homenageado. Estiveram presentes a prefeita Katia Miki, o vice-prefeito e secretário municipal de Saúde Cristiano Almeida, o senador Carlos Portinho, o deputado federal Áureo Ribeiro, os deputados estaduais André Corrêa e Munir Neto, o prefeito de Mendes, Jorge Henrique, além do presidente da Câmara Municipal, vereador Rafael Couto, e dos vereadores Lu Maciel, José Mauro, Jeordane Perino, Ludi, Macrei, João Paulo, Elves e Pedrinho ADL.

Também participou da solenidade Bernardo Loyola Villas Ruas, representante do IOSF (Instituto de Olhos Sul Fluminense), instituição responsável pela operação da unidade.

O hospital recebeu o nome do ex-prefeito e médico Dr. Carlos Celso Balthazar da Nóbrega, profissional reconhecido pela dedicação à medicina e ao cuidado com a população barrense ao longo de mais de 50 anos. A homenagem foi proposta pelo vereador Pedrinho ADL, presidente da Comissão de Saúde da Câmara Municipal.

Durante a solenidade, Pedrinho destacou a importância de eternizar o nome do médico em um equipamento que cuidará diretamente da população.

“Dr. Carlos Balthazar dedicou a vida ao cuidado das pessoas e à saúde de Barra do Piraí. Dar o nome dele ao hospital é reconhecer sua trajetória, sua humanidade e tudo o que ele representou para a cidade”, afirmou o vereador.

Em um dos momentos mais emocionantes da cerimônia, o irmão do homenageado, Paulo Baltazar, falou sobre o legado deixado pelo ex-prefeito.

“Há uma passagem na Bíblia que diz que devemos trazer à memória aquilo que nos dá esperança. E hoje eu tenho esse sentimento ao ver o legado do meu irmão sendo lembrado através de um hospital que vai cuidar das pessoas. Ver Barra do Piraí avançando dessa forma nos dá esperança de que é possível fazer política olhando para o próximo”, declarou.

A prefeita Katia Miki classificou a inauguração como uma conquista histórica e ressaltou que o hospital representa um avanço inédito para Barra do Piraí.

“Quantas pessoas precisavam viajar para outras cidades, enfrentando horas de estrada e muitas vezes deixando de fazer seus tratamentos por causa da distância. Agora não. Vamos garantir atendimento mais perto de casa, com qualidade, dignidade e acesso gratuito para a nossa população”, afirmou.

Katia também destacou o apoio recebido para tornar o projeto realidade e agradeceu diretamente ao deputado federal Áureo Ribeiro e ao senador Carlos Portinho pelos recursos destinados ao município.

“Esse hospital começou a nascer ainda durante a campanha, quando o deputado Áureo apresentou esse sonho e acreditou que Barra do Piraí merecia esse equipamento. Depois tivemos o apoio fundamental do senador Portinho, que destinou recursos importantes para que pudéssemos transformar esse sonho em realidade. Essa entrega é fruto de união, parceria e compromisso com a população”, declarou.

A prefeita ainda anunciou que o município realizará avaliações oftalmológicas em todos os alunos da rede pública municipal, além da entrega gratuita de óculos para estudantes que necessitarem.

“Vamos cuidar dos mais de 7.500 alunos da nossa rede municipal, garantindo exames e óculos gratuitos para melhorar o aprendizado e a qualidade de vida das nossas crianças”, completou.

O vice-prefeito e secretário municipal de Saúde, Cristiano Almeida, destacou que a entrega da unidade é resultado de um trabalho iniciado ainda antes da posse da atual gestão.

“Isso aqui começou quando caminhávamos pelas ruas de Barra do Piraí ouvindo a população e entendendo as necessidades da cidade. Hoje entregamos um hospital moderno, preparado para atender quem mais precisa”, afirmou.

Cristiano também explicou como será o funcionamento da unidade e ressaltou a capacidade de atendimento do hospital.

“A expectativa é realizar cerca de 100 consultas e 100 exames por dia, além de aproximadamente 120 cirurgias oftalmológicas neste início de operação. O barrense não vai mais precisar sair da cidade para buscar atendimento especializado”, destacou.

O secretário ainda agradeceu o apoio dos parlamentares e reforçou a parceria com o IOSF.

“Essa entrega só foi possível graças ao trabalho conjunto da Prefeitura, da Câmara Municipal, dos deputados, do senador Portinho e da equipe técnica da Saúde. Aqui existe compromisso com a saúde pública”, completou.

O deputado federal Áureo Ribeiro ressaltou que a nova unidade representa um marco para Barra do Piraí e destacou o planejamento realizado para garantir o funcionamento contínuo do hospital.

“O difícil era dar o primeiro passo. O hospital possui sustentabilidade através dos programas do Governo Federal, os procedimentos realizados vão ajudar na manutenção da unidade. O que precisava era planejamento, organização e determinação da prefeita Katia Miki para tirar esse projeto do papel”, afirmou.

Áureo também destacou o volume de investimentos conquistados para o município.

“Katia entra para a história como a primeira prefeita de Barra do Piraí e também como a primeira prefeita a construir um hospital na cidade. Isso é fruto de trabalho sério e compromisso com a população”, declarou.

O senador Carlos Portinho reforçou a importância dos investimentos públicos em saúde e destacou que os recursos destinados ao município estão sendo aplicados diretamente na melhoria da qualidade de vida da população.

“As emendas parlamentares precisam chegar na ponta e cuidar das pessoas. É isso que estamos vendo aqui hoje: um hospital preparado para cuidar da visão da população e transformar vidas”, afirmou.

Portinho também destacou a importância do planejamento regional da saúde pública, ressaltando que a unidade poderá beneficiar moradores de toda a região.

O prefeito de Mendes, Jorge Henrique, lembrou da importância de um centro oftalmológico para a população e afirmou que a inauguração representa um avanço não apenas para Barra do Piraí, mas para todo o Médio Paraíba.

“Sabemos o quanto um equipamento como esse transforma vidas. Em Mendes, acompanhamos diariamente a diferença que um atendimento oftalmológico especializado faz para a população. Barra do Piraí dá hoje um passo muito importante para toda a região”, destacou.

Representando o IOSF, Bernardo Loyola Villas Ruas afirmou que a unidade foi preparada para oferecer atendimento humanizado, tecnologia e qualidade nos serviços prestados.

“Barra do Piraí passa a contar com uma estrutura moderna, equipada e preparada para oferecer um atendimento digno e especializado para a população. Nosso compromisso é garantir excelência no cuidado com cada paciente”, afirmou.

Após os pronunciamentos, as autoridades realizaram o desenlace da fita na entrada principal da unidade, marcando oficialmente a abertura do Hospital do Olho de Barra do Piraí. Em seguida, aconteceu o descerramento da placa inaugural em homenagem ao ex-prefeito e médico Dr. Carlos Celso Balthazar da Nóbrega. Logo após a cerimônia, os presentes participaram da visita oficial às instalações do hospital.

Fotos: Rayná Andrelino / Secom