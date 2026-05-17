Inscrições para pós-graduação EAD gratuita da UFF são prorrogadas até 8 de junho em Volta Redonda

As inscrições para três cursos de pós-graduação lato sensu da UFF (Universidade Federal Fluminense), na modalidade EAD (Ensino à Distância), foram prorrogadas até o dia 8 de junho em Volta Redonda. Estão disponíveis 150 vagas (ampla concorrência) para os cursos de Gestão em Administração Pública, Gestão da Saúde Pública e Gestão Pública Municipal.

Interessados podem se inscrever pela internet, acessando o link https://ead2.vr.uff.br/admpub/login.php, para participar do processo seletivo realizado por meio de parceria entre o Programa Nacional de Formação em Administração Pública (PNAP) e a UFF.

O processo de seleção será realizado em duas etapas, de caráter eliminatório: avaliação da realização do processo de inscrição; e avaliação da documentação curriculum vitae e diploma de graduação (classificatório e eliminatório).

As aulas têm início previsto para o dia 15 de agosto e a duração das especializações varia entre 12 e 18 meses. Mais informações, incluindo os editais completos de cada curso, estão disponíveis no link https://ead.vr.uff.br/.

Foto: Geraldo Gonçalves – Secom/PMVR.