Em razão das restrições sanitárias por conta da pandemia do novo coronavírus na cidade do Rio de Janeiro, o Maracanã não será o costumeiro palco do clássico Fluminense e Vasco. A partida vai acontecer nesta terça-feira (dia 30) no Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda. As duas equipes vêm de tropeços no Campeonato Carioca e tentam se reabilitar nesta sétima rodada de um total de onze para definir os semifinalistas da competição.

“Será um grande jogo, praticamente um divisor de águas”, aposta o meio campista tricolor Martinelli, acreditando que o vencedor vai ser decidido por detalhes. O Jogador de 19 anos lembrou que o Vasco é um time em reconstrução e disse que o Flu não vai repetir os mesmos erros na derrota por 3 a 2 para o Volta Redonda em Bacaxá. “Vamos ter uma postura diferente, explorar nosso lado forte, nos impor e tentar sair com um resultado positivo”.

Pelo lado vascaíno, a ordem é superar a vitória que escapou diante do Madureira. Após estar ganhando por 2 a 0 no placar, o Cruz-Maltino cedeu o empate para o Tricolor Suburbano, levando dois gols em menos de cinco minutos em lances de bola parada. “A gente se descontrolou. Fica a boa performance e vamos seguir evoluindo”, analisa o treinador Marcelo Cabo, que já ganhou cinco reforços para a temporada. O último deles apresentado nesta segunda (dia 29): Morato.

O atacante de 28 anos, assim como Léo Jabá, ainda precisa ser preparar fisicamente e ainda não entra em campo. Contundido, o recém-contratado zagueiro Ernando também deve ficar de fora. Diferentemente do lateral Zeca e do meia Marquinhos Gabriel que já estrearam com a camisa vascaína, marcaram gols e provavelmente vão estar entre os 11 titulares.

Com seis pontos, o Vasco ocupa a oitava colocação da tabela. Já o Fluminense soma 9 pontos na quinta posição do campeonato.