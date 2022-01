O prefeito de Pinheiral, Ednardo Barbosa, anunciou nesta segunda-feira (dia 17) o envio para a Câmara Municipal de Pinheiral de projeto de lei que concede reajuste salarial para todos os servidores do município.

Se aprovado, o projeto que prevê a correção salarial ao funcionalismo garante o pagamento já na folha do mês de janeiro. De acordo com informação fornecida pela Secretaria Municipal de Finanças, a recomposição inflacionária que será concedida aos servidores ativos, inativos e pensionistas é de 13,05%.

Além de atender a uma demanda das categorias, que aguardam pela reposição salarial desde 2008, a medida é fruto de diálogo com os vereadores da Câmara Municipal de Pinheiral. O último reajuste salarial havia sido concedido na gestão do ex-prefeito, Antônio Carlos Leite Franco, o Dr. Toninho.

O percentual corresponde à metade (50%) do IPCA acumulado entre 6 de setembro de 2017 e 31 de dezembro de 2021, que chegou a 26,11%, de acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), responsável pela divulgação do índice.

“Os servidores esperam há anos por uma melhoria salarial e, após conseguirmos realizar um trabalho para organizar e reequilibrar as finanças do município, esse reconhecimento será possível mostrando que estamos realizando uma gestão responsável e no caminho certo”, informou o prefeito Ednardo Barbosa.

Educação

De acordo com informação do secretário Municipal de Finanças, Wanderson Siqueira, além do reajuste já citado de 13,05%, o município aguarda o posicionamento do MEC para aplicar o percentual para atingir o piso salarial dos professores.

“Atualmente não há consenso sobre qual índice deve ser aplicado para o reajuste do referido piso”, disse.