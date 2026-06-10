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Mentoria gratuita para jovens empreendedores está com inscrições abertas em Volta Redonda

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FOLHA DO ACO
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A Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal da Juventude (Sejuv), em parceria com a CDL Jovem (Câmara de Dirigentes Lojistas), realizará uma mentoria gratuita para jovens empreendedores. A iniciativa tem como objetivo capacitar e incentivar jovens a desenvolverem seus negócios ou transformarem ideias empreendedoras em projetos viáveis.

O programa é voltado para jovens de 15 a 29 anos, moradores de Volta Redonda, que já possuam um negócio em andamento ou tenham uma ideia de empreendimento. Os encontros acontecerão semanalmente, sempre às terças-feiras, em dois horários: das 9h às 12h e das 14h às 17h. As atividades terão início no dia 16 de junho e seguirão até 18 de agosto.

As inscrições podem ser realizadas até terça-feira (16), por meio do link https://forms.gle/uTxs9zUicxwEHPf26. As vagas são limitadas.

Para participar do processo seletivo, os candidatos deverão realizar uma breve apresentação do seu negócio ou projeto empreendedor. Ao final da mentoria, os participantes receberão certificado e apoio para fortalecer suas competências empreendedoras.

Durante a mentoria, os participantes terão acesso a conteúdos sobre empreendedorismo, educação financeira, marketing digital, vendas, e-commerce e liderança. As aulas serão desenvolvidas de forma prática, com dinâmicas e elaboração de projetos, proporcionando uma experiência de aprendizado voltada para a realidade do mercado.

“Empreender exige conhecimento, planejamento e confiança. Com essa mentoria, queremos mostrar aos jovens que eles podem transformar seus talentos e ideias em oportunidades reais de crescimento. A Sejuv tem trabalhado para criar caminhos que ampliem o protagonismo da juventude, e essa parceria com a CDL é mais uma ação voltada para preparar nossos jovens para os desafios do mercado e para a construção do próprio futuro”, destacou o secretário municipal da Juventude, Munir Francisco Filho.

Foto: Cris Oliveira – Secom/PMVR.

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