Temporada junina movimenta Volta Redonda com festas solidárias, cultura e diversão para toda a família

Junho chegou e, com ele, uma das épocas mais aguardadas do ano. As tradicionais festas juninas prometem movimentar Volta Redonda com muita música, comidas típicas, brincadeiras e, principalmente, solidariedade. Três grandes eventos vão reunir a comunidade em celebrações que valorizam a cultura popular brasileira e ainda contribuem para importantes causas sociais da cidade.

A programação começa no dia 11 de junho com a tradicional Festa Junina da APAE de Volta Redonda. O evento, que tem entrada gratuita, será realizado das 16h às 23h, na sede da instituição, no bairro Sessenta, reunindo assistidos, familiares, colaboradores, voluntários e toda a comunidade em uma grande confraternização.

Os visitantes poderão aproveitar comidas e bebidas típicas, brincadeiras, apresentações culturais, música e toda a decoração característica das festas juninas. Além da diversão, a iniciativa tem um importante papel social, contribuindo para fortalecer o trabalho realizado pela APAE em prol da inclusão e da qualidade de vida das pessoas com deficiência intelectual e múltipla.

Entre os dias 16 e 21 de junho, será a vez do tradicional Festival Junino do Sider Shopping transformar o Piso S em um grande “arraiá”. Com entrada gratuita, o evento acontecerá das 13h às 20h, reunindo gastronomia típica, atrações culturais e muita animação para toda a família.

O festival contará com a participação de instituições beneficentes de Volta Redonda, que serão responsáveis pela comercialização das comidas típicas. Toda a renda arrecadada será revertida para os projetos sociais desenvolvidos pelas entidades participantes, fortalecendo ações que beneficiam milhares de pessoas na região.

Participam desta edição a APAE Volta Redonda, Casa Jurema, Cia Animal, GAPC – Grupo de Apoio a Pessoas com Câncer, Grupo da Vida, Grupo Espiritualista de Ajuda, Instituto Dagaz, Lar dos Velhinhos, Lions Clube Volta Redonda e SPA – Sociedade Protetora dos Animais.

Encerrando a programação, no dia 27 de junho, a partir das 14h, acontece o Arraiá Solidário do Bela Vista, na área verde do hotel. O evento promete reunir famílias e amigos em uma grande celebração ao ar livre, com estrutura preparada para oferecer conforto, segurança e comodidade aos visitantes.

A programação inclui show com Noelle e Junior, atrações musicais, brincadeiras típicas e uma grande variedade de delícias juninas. A ação beneficente contará com a participação de importantes instituições da cidade, como APADA Volta Redonda, APADEFI, APADEM, APAE Volta Redonda, Casa da Criança e do Adolescente, Casa Jurema, Fundação Sergio Loureiro, GAPC – Grupo de Apoio a Pessoas com Câncer, Instituto Dagaz e SPA – Sociedade Protetora dos Animais.

A entrada para o Arraiá Solidário será mediante a aquisição do ingresso no valor de R$ 25, além da doação de 1 litro de leite. Crianças de até 12 anos não pagam entrada, mas também precisam retirar o ingresso pela plataforma Sympla.

Mais do que celebrar uma das manifestações culturais mais queridas do Brasil, os três eventos reforçam a importância da solidariedade e da participação comunitária. Ao prestigiar as festas, o público contribui diretamente para o fortalecimento de instituições que realizam um trabalho essencial em Volta Redonda.

Com bandeirinhas coloridas, forró, quadrilhas, comidas típicas e muita alegria, a temporada junina promete proporcionar momentos inesquecíveis para toda a família, unindo tradição, cultura e responsabilidade social em uma grande corrente do bem.

SERVIÇO

Festa Junina da APAE Volta Redonda

Data: 11 de junho

Horário: 16h às 23h

Local: APAE Volta Redonda

Endereço: Rua Sessenta, nº 1790 – Bairro Sessenta

Entrada gratuita

Festival Junino Sider Shopping

Data: 16 a 21 de junho

Horário: 13h às 20h

Local: Piso S – Sider Shopping

Entrada gratuita

Arraiá Solidário do Hotel Bela Vista

Data: 27 de junho

Horário: A partir das 14h

Local: Área verde do Hotel Bela Vista

Ingresso: R$ 25 + 1 litro de leite

Vendas: https://www.sympla.com.br/evento/arraia-solidario-do-bela/3274610