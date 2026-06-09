Volta Redonda suspende aplicação da vacina contra a dengue do Instituto Butantan após orientação do Ministério da Saúde

A Prefeitura de Volta Redonda informou na manhã desta terça-feira (dia 9) suspendeu temporariamente a aplicação da vacina contra a dengue desenvolvida pelo Instituto Butantan. A medida foi adotada pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS), seguindo orientação do Ministério da Saúde, que decidiu interromper preventivamente o uso do imunizante em todo o país enquanto são investigados casos de reações adversas graves registrados após a vacinação.

Segundo a prefeitura, todas as doses que ainda estão disponíveis nas unidades de saúde serão separadas e armazenadas até que novas orientações sejam emitidas pelo Governo Federal.

A Secretaria Municipal de Saúde destacou que seguiu todos os protocolos estabelecidos pelo Ministério da Saúde durante a campanha e informou que, até o momento, não houve registro de reações adversas graves relacionadas à vacina em Volta Redonda.

A orientação é para que qualquer pessoa que tenha recebido o imunizante e apresente sintomas ou mal-estar procure imediatamente a unidade de saúde mais próxima para avaliação médica.

Investigação nacional

A suspensão da vacina do Instituto Butantan foi anunciada pelo Ministério da Saúde após a identificação de 42 casos de eventos adversos graves entre mais de 500 mil pessoas imunizadas em todo o país. Entre os pacientes em investigação, três precisaram ser internados e dois morreram. No entanto, o governo federal ressalta que ainda não há comprovação de que os casos tenham sido causados pela vacina.

Segundo o Ministério da Saúde, a medida tem caráter preventivo e visa permitir uma análise mais aprofundada das ocorrências. O Instituto Butantan informou que está colaborando com as investigações.

Dos mais de 500 mil vacinados, 3.703 apresentaram sintomas semelhantes aos da dengue e 42 desenvolveram sinais de alerta, como dor abdominal intensa, vômitos persistentes e sangramentos. Pessoas vacinadas nos últimos 21 dias passarão por monitoramento especial.

Situação na região

Em Barra Mansa, a prefeitura informou que a vacina do Instituto Butantan não foi utilizada na rede municipal, já que o município não participou da estratégia de imunização com o produto. A administração municipal reforçou que a decisão do Ministério da Saúde é preventiva e orientou a população a buscar informações apenas pelos canais oficiais.

Já em Barra do Piraí, a vacina foi aplicada exclusivamente em profissionais da Atenção Primária à Saúde. De acordo com a prefeitura, foram registrados dois casos de reação alérgica leve entre os imunizados. As ocorrências foram acompanhadas pelas equipes de saúde e comunicadas aos órgãos responsáveis. O município aguarda orientações oficiais da Secretaria de Estado de Saúde e do Ministério da Saúde sobre eventuais medidas adicionais.

Qdenga continua sendo aplicada

A suspensão anunciada pelo Ministério da Saúde vale apenas para a vacina contra a dengue desenvolvida pelo Instituto Butantan e não interfere na aplicação da Qdenga, produzida pela farmacêutica Takeda e utilizada normalmente pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

As autoridades de saúde reforçam que a vacinação continua sendo uma das principais ferramentas de prevenção contra doenças e que os imunizantes são fundamentais para reduzir casos graves, internações e mortes.