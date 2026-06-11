Condenado a 15 anos por estupro de vulnerável é preso em Floriano; crime ocorreu em 2010

Um homem de 57 anos, condenado a 15 anos de prisão em regime fechado pelo crime de estupro de vulnerável, foi preso na manhã desta quinta-feira (dia 11) no distrito de Floriano, em Barra Mansa. A ação foi realizada por agentes da 90ª Delegacia de Polícia, sob coordenação do delegado titular Marcus Montez.

De acordo com a Polícia Civil, a prisão ocorreu após a expedição do mandado decorrente da condenação definitiva, emitido na quarta-feira (dia 10). Os policiais realizaram diligências e localizaram o condenado por volta das 11h.

Segundo as investigações, os fatos ocorreram em 2010. Na época, a vítima, enteada do acusado, tinha 13 anos. O homem foi indiciado, processado e posteriormente condenado pela Justiça pelo crime de estupro de vulnerável.

Após a captura, ele foi encaminhado ao sistema prisional, onde dará início ao cumprimento da pena de 15 anos de reclusão em regime fechado.

A Polícia Civil também reforçou a importância das denúncias anônimas para auxiliar no combate à criminalidade. Informações podem ser repassadas pelo WhatsApp do Disque Denúncia, no número (24) 99280-2952. O sigilo é garantido.

Foto: Divulgação/Polícia Civil